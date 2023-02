Spitalul Orașenesc Campeni a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice inca o licitație pentru dotarea cu echipamente medicale și aparatura medicala de specialitate a ambulatoriului. Valoarea totala estimata a contractului este de 12.929.609,18 lei, fara TVA. Autoritatea contractanta are ca obiectiv modernizarea și dotatea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orașenesc Campeni, cu aparatura de […] The post Investiție de aproape 13 milioane de lei in echipamente și aparatura medicala, necesare ambulatoriului Spitalului Orașenesc Campeni first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni…