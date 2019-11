Învățătoare condamnată definitiv, la opt luni de închisoare! Este acuzată de purtare abuzivă! Premiera la Brașov. O invațatoare a fost condamnata definitiv la 8 luni de inchisoare cu suspendare, plus plata daunelor materiale cuprinse intre 200 și 3.000 de lei fiecarui elev pe care l-a insultat. Sentința Curții de Apel este definitiva și nu mai poate fi atacata cu recurs. Scandalul in care este implicata Eugenia Dobrescu a inceput in luna februarie a anului 2017. La acel moment, femeia de 38 de ani preda la Școala Gimnaziala Nr. 4 din Brașov. Mai mulți copii s-au plans ca sunt jigniți și loviți de cadrul didactic, iar unul dintre parinți a decis, atunci, sa o inregistreze. Ce a urmat a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

