In ultimele 12 ore in urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice au fost inundate mai multe gospodarii, subsoluri și strazi din judetul Brasov. Pentru inlaturarea efectelor produse in urma inundațiilor pompierii brașoveni au acționat in sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din gospodarii și din subsolurile mai multor locuințe. S-a intervenit la peste 30 de solicitari cu autospeciale si motopompe din dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din municipiul Brasov si din localitatile: Rașnov,…