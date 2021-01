Dupa pasajele aparute in presa din cartea pe care o va publica in curand, Libertatea i-a solicitat un interviu fostului premier Viorica Dancila, pentru a lamuri o parte dintre cele mai controversate episoade invocate. In dialogul cu ziarul, Dancila reia criticile la adresa lui Marcel Ciolacu și Paul Stanescu, nu o omite nici pe fosta sa consiliera de comunicare Anca Alexandrescu și amintește evaziv despre ce tangențe avea, din cand in cand, partenera de viața a lui Liviu Dragnea in partid. In cartea-interviu care urmeaza sa apara in aceste zile, fostul premier Viorica Dancila relateaza cum ca…