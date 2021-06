Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de expert se obține cu greu indiferent de domeniu, iar Florin Raducioiu face parte din lista celor mai apreciați experți din fotbalul italian. Azi avem parte de un SuperMeci in Serie A, meci in care Verona, fosta echipa a conaționalului nostru, va juca impotriva Bolognei in penultima etapa a…

- Prezent la GSP LIVE, Cristi Daminuța (31 de ani) a vorbit despre problemele pe care tinerii jucatori le pot avea in cariera. Ajuns la 31 de ani, fostul mijlocaș de la echipe precum Inter, AC Milan, Viitorul sau Dinamo a vorbit despre problemele care-i pandesc pe tinerii fotbaliști romani și despre cum…

- Poliția italiana a arestat doi antivacciniști suspectați de aruncarea unor bombe incendiare într-un centru de vaccinare din orașul Brescia, anunța Euronews.Doua cocktailuri Molotov au fost aruncate pe 3 aprilie în centrul de vaccinare din orașul din nordul țarii, provocând…

- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a vorbit pentru Milan TV, in casa lui, despre pasiuni și familie. O discuție relaxata. Printre altele, soția sa a povestit cum l-a anunțat ca va deveni prima oara tata. Cei doi se casatoresc luna viitoare. Ciprian Tatarușanu, așa cum fanii nu il știu. Nu portarul lui Milan,…

- Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) va ramane la AC Milan pentru inca un sezon. Inițial, informația a fost dezvaluita de renumitul jurnalist italian Fabrizio Romano: „Zlatan Ibrahimovic va semna un nou contract cu AC Milan pana in iunie 2022. S-a ajuns deja la un acord”. Apoi, Paolo Maldini, directorul tehnic…

- Starul suedez Zlatan Ibrahimovic risca o suspendare de trei ani, dupa ce a intrat in vizorul Federatiei internationale de fotbal (FIFA) pentru ca a investit intr-o societate de pariuri sportive, anunta presa scandinava. Cotidianul suedez Aftonbladet scrie ca Ibrahimovic este cercetat in prezent de FIFA…

- Rezultatele meciurilor de joi, din faza optimilor de finala (retur), din Liga Europa : Milan – Manchester United 0-1 (1-1);Villarreal – Dinamo Kiev 2-0 (2-0);Rangers – Slavia Praga 0-2 (1-1);Arsenal – Olympiakos 0-1 (3-1);Dinamo Zagreb – Tottenham 3-0 (0-2);Molde – Granada 2-1 (0-2);Young Boys – Ajax…