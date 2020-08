Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla și Manchester United joaca azi, de la ora 22:00, in prima semfinala din Europa League. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Atalanta - PSG este primul duel din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. ...

- Shakhtar - Basel și Wolves - Sevilla sunt duelurile care vor stabili ultimele doua semifinaliste ale acestei ediții din Europa League. Cele doua meciuri vor incepe la ora 22:00 și vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus/Sport. United…

- Chindia Targoviște - CS Mioveni, prima manșa a barajului pentru Liga 1, se disputa maine, de la ora 20:30, la Ploiești. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. Returul este prevazut miercuri, 12 august, la Mioveni. ...

- Poli Iași și Chindia Targoviște se intalnesc intr-un duel din etapa cu numarul 13 a play-outului Ligii 1. Meciul va incepe la 14:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Programul și rezultatele etapei #13 in play-out Poli Iași…

- FCSB primește vizita lui CFR Cluj intr-un meci din etapa cu numarul 8 a play-off-ului Ligii 1. Meciul va incepe la 21:45 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus. ...

- FC Voluntari primește vizita lui Sepsi Sf. Gheorghe, finalista Cupei Romaniei, intr-un duel din etapa a 11-a a play-out-ului. Meciul va incepe la ora 20:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. Vezi programul etapei #11 din play-out…

- Hermannstadt și FC Voluntari se intalnesc astazi, de la ora 17:30, in etapa #9 a play-out-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. ...