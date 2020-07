Stiri pe aceeasi tema

- Fotografia a facut senzație pe rețelele de socializare, fanii lui Adrian Mutu fiind surprinși de cat mult a crescut fiul cel mare al fostului fotbalist. "Felicitari! Mario iți seamana atat de tare", "Doamne, ce mare s-a facut... parca ieri s-a nascut", "Wow, cat de mare e Mario" au fost cateva…

- Silviu Vaduva, fostul șef al Vamii București surprinde din nou! A consumat pahar dupa pahar la un restaurant de fițe, dar cand sa plece cu mașina...surpriza! Noroc cu iubita sa! Paparazii Spynews.ro au surprins momentele.

- Presedintii Emmanuel Macron si Vladimir Putin vor discuta vineri dupa-amiaza prin videoconferinta pentru a trece in revista „dialogul strategic” angajat intre Franta si Rusia, precum si crizele actuale din Libia si Siria. Seful statului francez se va deplasa mai apoi luni, 29 iunie, in Germania pentru…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru va efectua vineri, 12 iunie, o vizita de lucru in județul Alba. Ministrul Tataru va merge in vizita la Spitalul Județean din Alba Iulia, dar și la alte investiții aflate in derulare. De asemenea, va avea participa și la o serie de discuții cu autoritațile din județ,…

- Imagini cu animale salbatice care se apropie de zonele populate apar din ce in ce mai frecvent. O astfel de inregistrare a fost facuta intr-o comuna din Baraganul buzoian de catre un tanar tractorist. Acesta a surprins un pui de caprioara, foarte jucaus si deloc speriat de prezenta sa.

- Sports Festival a fost amânat pentru 2021 din cauza pandemiei de COVID-19. Astfel, meciul lui Adrian Mutu de retragere nu va mai avea loc, iar prezența Simonei Halep va fi decalata cu un an. „Situatia creata de aceasta pandemie si directivele date de autoritati ne determina…

- La solicitarea firmelor mari care activeaza in domeniul constructii, irigatii, reabilitari de drumuri, reabilitari de retele de apa si canalizare, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Botoșani, Valeriu Iftime, a avut vineri 15 mai 2020, o intalnire cu domnul Senator Costel Soptica, Presedintele…

- Pescarii din Golful Thailandei au filmat o intalnire rara cu delfini de culoare roz. Trei mamifere marine au aparut langa barca pescarilor, in apele linistite ale Koh Pha Ngan , o insula din sud-estul Thailandei. ”Am fost atat de impresionat intrucat nu-mi imaginasem niciodata ca voi avea sansa sa vad…