Îngrijorător! Aproape 400.000 de oameni au murit în Europa în 2021 din cauza poluării Un raport al Uniunii Europene arata ca aproape 400.000 de oameni au murit in Europa in 2021 din cauza a trei poluanți atmosferici. Organizația Mondiala a Sanatații susține ca aceste morți ar fi putut fi evitate daca poluanții ar fi fost reduși la nivelurile recomandate de organizație. „Concentrațiile poluanților din aer in 2021 au ramas cu mult peste nivelurile recomandate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) in ghidurile sale privind calitatea aerului. Reducerea poluarii aerului la aceste niveluri orientative ar preveni un numar semnificativ de decese atribuibile (poluarii) in statele membre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari, printre care Austria, Cehia, Franta, Germania, Italia, Polonia, Slovenia si Slovacia, au anuntat introducerea unor noi controale la frontierele lor, in incercarea de a-i impiedica pe traficantii de oameni sa foloseasca rutele care trec prin Balcani pentru a aduce migranti in Europa centrala…

- 2.800 de oameni au murit și 11.000 au fost raniți in timpul atacurilor din Gaza, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit Sky News.Cel puțin 2.800 de persoane au fost ucise in Gaza și alte 11.000 au fost ranite, a anunțat un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații. De asemenea,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis informații de ultim moment cu privire la situația actuala din Israel. Specialiștii au exprimat cat de mulți oameni au murit și cați au fost raniți in urma razboiului. Cifrele trec de 2.000 de persoane in ambele cazuri!

- Decizia vizeaza in mod specific momentele in care va exista o creștere brusca a numarului de persoane care solicita azil in caz de razboi, dezastru natural sau urgenta climatica, relateaza News.ro și Politico. Statele UE au ajuns miercuri, in cele din urma, la un acord de compromis cu privire la abordarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis ca guvernul pe care-l conduce sa-si ridice obiectiile si sa voteze in favoarea acordului asupra politicii europene privind migratia, inaintea reuniunii ministrilor europeni de interne care au pe agenda acest subiect la reuniunea lor de joi, scrie miercuri presa…

- Franta a suspendat saptamana aceasta vanzarile de telefoane iPhone 12, dupa testele despre care a spus ca au constatat incalcari ale limitelor de expunere la radiatii. Apple a contestat concluziile, spunand ca iPhone 12 a fost certificat de mai multe organisme internationale ca fiind conform cu standardele…

- Austria a respins apelul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Viena sa renunte la opozitia sa fata de aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spatiul Schengen. Austria susține ca, in prezent, extinderea zonei de libera circulatie nu are niciun sens, relateaza Euractiv si Agerpres. In…

- Bangladesh se lupta cu cel mai grav focar de dengue din istorie, cu peste 600 de persoane ucise și 135.000 de cazuri raportate din aprilie, a declarat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații.