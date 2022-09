Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE…Condamnat la 19 ani si 8 luni de inchisoare cu executare dupa ce si-a ucis si transat victima, fostul student la medicina din Timisoara ar putea gusta libertatea de la Vaslui. Condamnat in 2009 pentru oribila crima, fostul student a facut cerere de liberare conditionata din Penitenciarul Vaslui,…

- Britney Spears lanseaza acuzații dure la adresa fostului sau soț, Kevin Federline, care a criticat-o pentru fotografiile indecente pe care le posteaza, pentru procesul intentat impotriva familiei sale și pentru decizia copiilor ei de a nu o vedea pe celebra artista o perioada indelungata de timp. Astfel,…

- Un ieșean a fost condamnat la pușcarie pe viața, dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis iubita in bataie. Judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au emis recent sentința pe numele lui Ovidiu Moroșanu, pentru omor calificat asupra unui membru de familie. La aplicarea pedepsei, magistrații ieșeni au luat…

- PEDEAPSA…Magistratii vasluieni au dat sentinta in dosarul in care barladeanul Leonte George Ionut a fost trimis in judecata dupa ce a fost prins drogat la volan. Instanta a decis condamnarea acestuia la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei si 90 de zile de munca in folosul comunitatii.…

- DEFINITIV… Condamnat, in prima instanța, la 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, Eduard Ciocoiu, fiul grefierei de la Barlad, reușește sa obțina, la Curtea de Apel Iași, o pedeapsa ceva mai mica. Astfel, judecatorii ieșeni au scazut…

- Instanța a constatat ca un medic urolog de la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani a greșit in cazul unui pacient care se prezentase la Unitatea de Primiri Urgențe in urma unui accident pe care il avusese la fotbal. Pacientul, pe atunci in varsta de 18 ani, a ajuns dupa cateva saptamani…

- TUPEU… Trimis dupa gratii ani grei, Dorel Buhaescu, unul dintre cei doi autori ai dezmațului de la Ferești, da semne de plictiseala in spatele gratiilor. Astfel, dupa cererea de revizuirea a pedepsei, Buhaescu vine, inca o data, in fața magistraților, cu o noua cerere de același fel. Cum era de așteptat,…