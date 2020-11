Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a petrecut duminica seara pe Șoseaua Virtuții din Capitala. Un șofer care consumase alcool a pierdut controlul asupra mașinii, a intrat pe linia tramvaiului 41, iar apoi autoturismul s-a rasturnat.

- Doi copii de 10 și 12 ani și o femeie de 32 de ani au fost raniți sambata, dupa ce mașina in care erau, condusa de o tanara de 21 de ani, s-a rasturnat pe o șosea inzapezita din Cluj,...

- Doua persoane din judetul Galati au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau, condusa de un sofer baut, s-a rasturnat, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe DJ 255 s-a…

- Traficul rutier este restricționat, marți, pe prima banda și pe banda de urgența a Autostrazii București – Pitești, dupa ce un camion incarcat cu nisip s-a rasturnat, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis ca pe autostrada A1 București -Pitești,…

- Un tanar de 19 ani s-a rasturnat cu mașina pe o șosea din Cluj dupa ce a lovit mai mulți stalpi de electricitate. El nu a fost ranit, insa noua ore mai tarziu o tanara care fusese in mașina s-a prezentat la spital. Polițiștii au stabilit ca șoferul era baut și a circulat cu viteza.Potrivit…

- Șoferul a intrat cu viteza intr-o curba, iar mașina nu a mai putut fi stapanita.TIR-UL incarcat cu animale s-a rasturnat pe o parte. La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, una de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de prim ajutor. Citeste si: Adi de…

- O masina s-a rasturnat joi seara intr-o rapa din localitatea Dumbrava. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Soferul era beat pulbere. In autoturism se aflau patru pasageri. Soferul a fost testat si avea 1,4 mg/litru alcool pur in aerul expirat.

- Accident rutier cu cinci victime in judetul Tulcea. Soferul a murit dupa ce masina pe care o conducea a iesit de pe carosabil si s a rasturnat.Accidentul s a produs luni seara, in jurul orei 22:00, in zona localitatii Cosereni, unde un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile iar 5 persoane…