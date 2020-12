Stiri pe aceeasi tema

- Cursa TAROM Bucuresti - Londra, care a decolat sambata, la ora 12:20 de pe Aeroportul Henri Coanda a revenit la sol, la putin timp de la plecare, din cauza unei „indicatii neconforme“ de la bord, potrivit unui anunt al companiei aeriene. Pasagerii vor fi mutati intr-o alta aeronava care a decpolat cu…

- Un avion Boeing 737-700 al KLM care se pregatea sa decoleze sambata seara de la București spre Amsterdam s-a reintors de pe pista pe platforma aeroportului in urma unei alerte cu bomba. Zborul in cauza are indicativul KL1376. Pasagerii de pe aeronava au fost debarcați, iar la aceasta ora echipe SRI…

- Zborul in cauza are indicativul KL1376. Pasagerii de pe aeronava au fost debarcați, iar la aceasta ora echipe SRI și Antitero verifica bagajele din compartimentul cargo al aeronavei. "A fost o amenintare cu bomba prin 112 cum ca ar exista un dispozitiv exploziv la bordul unei aeronave. Echipa…

- O aeronava TAROM, are zbura de la Antalya (turcia) spre Timisoara, a aterizat de urgenta pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni dupa ce pilotii au raportat o problema tehnica. Pasagerii au fost debarcati si urmeaza sa fie dusi la destinatie cu o alta aeronava.