- Milioane de copii se intorc la școala saptamana aceasta in Spania, iar mulți parinți și profesori se tem ca sistemul educațional nu este pregatit pentru a funcționa in siguranța, in condițiile in care numarul de cazuri COVID este destul de mare in unele regiuni ale țarii, scriu El Mundo și AFP. Așa…

- Parinții, elevii și studenții pot suna la 2 linii telefonice, lansate de Minsterul Educației, pentru a afla informații cu privire la modul in care se vor desfașura cursurile anul acesta. Liniile pot fi accesate și de directorii de școli și de autoritațile locale pentru a primi consultanța in materie…

- "Am anuntat scenariile care sunt puse in ordinul de ministru comun pe care l-am anuntat deja si este la Monitorul Oficial. Le transmit tuturor profesorilor, elevilor un an scolar cu sanatate si cat mai mult timp petrecut in spatiul scolii. 1 septembrie este prima zi a anului scolar, 14 septembrie…

- Ghidurile oficiale pentru profesori, școli și gradinițe au fost publicate de Ministerul Educației. Este vorba despre reperele metodologice pentru alegerea variantei de incepere a cursurilor și de predare a materiei. Set de scenarii pentru desfașurarea activitații in gradinițe, in funcție de incidența…

- Avizul epidemiologic pentru intrarea copiilor in colectivitate nu va mai fi necesar la intoarcerea preșcolarilor din vacanțe, dar ramane obligatoriu la revenirea in gradinița dupa cel puțin 3 zile consecutive de absența. De asemenea, avizul trebuie prezentat și la inscrierea in gradinița, dar nu și…

- Maștile de protecție nu vor putea fi asigurate pentru toți elevii de catre Guvern, insa primariile vor primi bani pentru achizițiile de electronice și materiale sanitare necesare pentru școala. De asemenea, in declarația pe proprie raspundere, pentru inceputul școlii, parinții vor trece ”dupa cate cunosc”…

- Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica regulile sanitare ce vor trebui respectate coresponzator fiecarui scenariu in școli. Sunt condiții de utilizare a salilor de clasa sau grupa, de distanțare intre copii, de organizare a activitaților in spațiile de invațamant și detalii pentru școala online.…

- Numarul cazurilor noi de Covid 19 este de peste 1000 si in weekend, dar copiii sunt asteptati la scoli din 14 sepetmbrie. Intr-o postare pe Facebook, medicul Virgil Musta se refera la inceputul anului scolar, afirmand ca infectiile cu virusul SARS CoV - 2 sunt destul de rare la copii. "Intr-un…