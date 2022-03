Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia va fi oprita pentru mai multe zile, incepand de luni, 14 martie, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, potrivit anunturilor facute de companie catre angajati, relateaza Profit.ro, potrivit news.ro.Angajatii care vor…

- Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia va fi oprita pentru mai multe zile, incepand de luni, 14 martie, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, potrivit anunturilor facute de companie catre angajati, potrivit Profit.ro. Angajatii care vor ramane acasa vor primi…

- Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia va fi oprita pentru mai multe zile, incepand de luni, 14 martie, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, potrivit anunturilor facute de companie catre angajati, relateaza Profit.ro.

- OFICIAL, AU FOST FACUTE PUBLICE site-uri fake news cu activitate in contextul crizei Ucraina - Rusia The post OFICIAL, AU FOST FACUTE PUBLICE site-uri fake news cu activitate in contextul crizei Ucraina – Rusia first appeared on Partener TV .

- Directorul general al Renault, Luca de Meo, a declarat ca producatorul francez de masini se asteapta, in 2022, la o productie cu 300.000 de unitati mai mica decat ar putea fi, ca urmare a deficitului global de cipuri, transmite Reuters. Renault a produs anul trecut cu 500.000 de masini mai putine ca…

- În noaptea de 1 ianuarie, Dispeceratul Inspectoratului de Poliție a sec. Buiucani, a fost alertat precum ca pe str. Vissaarion Belinski, între doi barbați s-a iscat un conflict care a degenerat în bataie. La fața locului imediat s-a deplasat grupa operativa a inspectoratului, pentru…

- Sancționarea penala a simplelor greșeli fiscale revine pe agenda legislativa, scrie intr-un articol Dan Dascalu, Partener coordonator litigii fiscale D&B David și Baias, societatea corespondenta PwC in Romania. Se pare ca devine deja o cutuma ca, o data la 2 ani, sa fie reintrodusa brusc…