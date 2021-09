Incendiul devastator din zona Malaga, sudul Spaniei, a fost adus sub control

Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele aeriene si-au reluat activitatea pentru a stinge incendiul de padure din muntii Sierra Bermeja (Malaga) -sudul Spaniei - de la primele ore ale diminetii de luni, dupa o noapte intensa pe toate fronturile in care efectivele au operat in conditii mai bune in perimetrul in care au fost mistuite…

- Mijloacele aeriene si-au reluat activitatea pentru a stinge incendiul de padure din muntii Sierra Bermeja (Malaga) -sudul Spaniei - de la primele ore ale diminetii de luni, dupa o noapte intensa pe toate fronturile in care efectivele au operat in conditii mai bune in perimetrul in care au fost mistuite…

- Un incendiu devastator a cuprins sudul Spaniei și este greu de controlat. Aproape 1.000 de oameni au fost evacuați din zona stațiunii Estepona, iar mai multe drumuri, inclusiv o porțiune a autostrazii AP-7, au fost inchise din cauza flacarilor. Un pompier a murit in timpul intervențiilor dificile, scrie…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44 de ani facea parte…

- Un incendiu de vegetatie a condus la evacuarea a circa 500 de persoane din statiunea Estepona din sudul Spaniei, au declarat joi autoritatile locale, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit miercuri in jurul orei 21:30, potrivit serviciilor de urgenta, care au primit 140 de apeluri telefonice.…

- Un incendiu de vegetatie a condus la evacuarea a circa 500 de persoane din statiunea Estepona din sudul Spaniei, au declarat joi autoritatile locale, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit miercuri in jurul orei 21:30, potrivit serviciilor de urgenta, care au primit 140 de apeluri telefonice. Circa…

- Tragedie in Macedonia de Nord! Un incendiu a cuprins un spital din nord-vestul tarii și a ucis cel puțin 10 pacienți. Bilanțul ar putea crește pentru ca au fost raportate și persoane ranite. Flacarile au izbucnit in urma unei explozii care a avut loc la o unitate pentru bolnavi cu Covid, in Tetovo.…