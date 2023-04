Stiri pe aceeasi tema

- Flacari uriașe s-au ridicat duminica dimineața in jurul orei 5 din acoperișul unei case, aflata pe strada Dragoș Voda din Gherla. La locul evenimentului au intervenit autospeciale de stingere ale pompierilor din Gherla și Dej. – știre in curs de actualizare – revenim cu imagini video in scurt timp

- FOTO VIDEO| INCENDIU pe autostrada A10, la Alba Iulia Nord: Un autoturism a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale FOTO VIDEO| INCENDIU pe autostrada A10, la Alba Iulia Nord: Un autoturism a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba…

- INCENDIU la Hapria: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Hapria: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 16 spre 17 aprilie, la o locuința din localitatea Hapria. Detașamentul…

- INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de duminica, 26 martie, in jurul…

- O terasa de lemn din zona Garii a fost cuprinsa de flacari: Intervin pompierii cu doua autospeciale O terasa de lemn din zona Garii a fost cuprinsa de flacari: Intervin pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun.…

- INCENDIU la Pianu de Sus. Locuința cuprinsa de flacari. Acționeaza pompierii cu trei autospeciale Pompierii din Alba Iulia și Sebeș acționeaza, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Pianu de Sus. Potrivit ISU Alba, incendiul a fost semnalat pe strada Macului din localitate. Din informațiile…

- Un incendiu de proporții a avut loc joi seara la o casa din Dej. Pompierii au intervenit pentru a salva un barbat aflat in stare de inconștiența și o tanara cu arsuri grave, care nu au reușit sa iasa din casa in flacari.

- FOTO-VIDEO: INCENDIU la Alba Iulia. Focul a izbucnit intr-o hala din zona Barabanț. Pompierii intervin cu trei autospeciale Un incendiu a izbucnit joi noaptea la o hala din zona cartierului albaiulian Barabanț. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina pentru…