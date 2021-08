Pompierii greci, ajutati de intaririle aeriene si terestre trimise de mai multe tari europene, luptau duminica pentru a 12-a zi consecutiv impotriva focurilor violente care ard in insula Evia, dar care sunt in remisie in nordul Atenei, relateaza AFP. Sute de persoane au fost evacuate din Evia (la 200 de km est de Atena), a doua insula ca marime a Greciei, unde mii de hectare de pini au fost distruse de flacari si care continuau duminica sa arda. Un numar de 263 de pompieri greci, ajutati de 66 de vehicule si de 200 de colegi veniti din Ucraina si Romania, au fost desfasurati duminica dimineata…