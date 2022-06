Sub soarele torid al primelor zile de vara, ieșenii au luat cu asalt bazele de agrement ale municipalitații. Apetitul pentru relaxare al celor amatori de plaja și o baie racoritoare s-a transformat in incasari record raportate de administratorii Bazei de Agrement Ciric, Ștrandului Municipal și Plajei Nicolina. In primele doua saptamani ale lui Cireșar, la Baza de la Ciric au fost inregistrate incasari in valoare de 24.090 lei, suma provenind in special din utilizarea piscinelor (13.348 lei), inchirierea terenurilor de tenis (5.114 lei) și de fotbal (2.588 lei), dar și a barcilor (3.040 lei). In…