Încă un stat european a prelungit perioada de izolare Pentru a opri raspandirea pandemiei de COVID-19 care a ucis 263 de persoane si a infectat peste 6.000 in Irlanda, statul vest-european a decis extinderea pana la 5 mai a perioadei de izolare decretate, a anuntat vineri premierul Leo Varadkar, citat de AFP, scrie Agerpres. "Ceea ce facem este dificil, dar trebuie sa continuam", a sustinut Varadkar in timpul unei conferinte de presa transmise de televiziunea publica RTE. "Expertii au recomandat azi extinderea (acestor masuri) pentru inca trei saptamani, pana pe 5 mai, iar guvernul a fost de acord", a adaugat el. Dupa ce a ordonat inchiderea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

