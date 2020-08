Încă un județ impune purtarea măștii de protecție. Măsura, valabilă de azi Continua sa creasca numarul județelor in care autoritațile au adoptat hotarari ce prevad obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise in care pot aparea aglomerații. Totul, in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus. De aceasta data, o astfel de masura a fost luata la nivelul județului Salaj. In cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

