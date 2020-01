Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ramane deosebit de calda pana in Ajunul Craciunului, insa de sambata, 21 decembrie, vremea se strica, iar aria ploilor se va extinde. De Craciun se anunta ninsori la munte, iar in restul tarii, temperaturi scazute. Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- In apropierea sarbatorilor, ne gandim tot mai mult la mesele in familie, pline cu bunatați tradiționale. Odata puși in fața mancarurilor, parca nu ne mai putem opri. Influentati de traditie, educatie si religie, romanii au tendinta sa faca excese alimentare. De sarbatori, romanii se inghesuie prin magazine…

- Vreme desoebit de calda in urmatoarea perioada. In timp ce in sud, maximele vor atinge 15 grade la munte, la altitudini mai mari va ninge. Conform prognozei meteorologilor, pana pe 13 ianuarie, valorile de temperatura se vor situa cu mult peste cele normale. De Craciun sunt anuntate precipitatii abundente…

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat informarea meteo emisa miercuri, anuntand pentru toata tara vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitatii mixte si vant puternic, pana sambata.

- ANM prognozeaza iarna cu multa zapada si episoade de vreme severa. Iarna care bate la usa se anunta bogata in zapada si nu sunt excluse episoadele de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Iarna care bate la usa se anunta bogata in zapada si nu sunt excluse episoadele de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Lapovita si uneori ninsoarea pot aparea la…