- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. - Forțele ucrainene ar putea intrerupe temporar operațiunile contraofensive pentru a-și reevalua tacticile pentru operațiuni…

- In orașul portuar Odesa din sudul țarii, autoritațile au transmis ca apararea aeriana a doborat joi toate cele 18 drone rusești care s-au apropiat de regiune. Armata ucraineana ”inainteaza” pe front, in pofida unei ”rezistente puternice” a trupelor ruse, mai ales in sud, anunta intr-o conferinta de…

- Contraofensiva ucraineana: Kievul raporteaza mici progrese in lupte 'extrem de violente'Ucraina a raportat miercuri mici progrese in contraofensiva sa impotriva fortelor rusesti, dar spune ca luptele sunt "crancene", iar rusii desfasoara, la randul lor, o ofensiva pe mai multe directii, relateaza…

- Ucraina nu va anunța data la care incepe contraofensiva, in schimb confirma ca are suficiente arme pentru a o face. Pana atunci, in zona Bahmutului au loc mai multe acțiuni ofensive. Au avansat 1, 5 kilometri și rușii au fost nevoiți sa bata in retragere.

- Cancelarul german Olaf Scholz l-a avertizat vineri pe presedintele rus Vladimir Putin in privința crearii unui eventual conflict inghetat de-a lungul granitelor teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina.

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.

- Șeful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, anunta ca oamenii sai, care lupta la Bahmut, in estul Ucrainei, nu au munitie si avertizeaza ca o contraofensiva ucraineana ar putea reprezenta ”o tragedie” pentru Rusia.

- Aceasta cifra reprezinta o creștere brusca a numarului de trupe rusești care au sunat pentru a se preda sau a-și preda unitațile armatei ucrainene, a declarat un purtator de cuvant al liniei telefonice directe create in scopul facilitarii predarii soldaților ruși care nu vor sa ia parte la razboi și…