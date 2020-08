În ultima săptămână, DOAR TREI DONATORI la CTS! Donează SÂNGE, salvează o VIAȚĂ! “Este nevoie de ajutorul dumneavoastra acum mai mult decat niciodata! Toti cei care simtiți ca vreți și puteți ajuta pe semenii voștri aflați in suferința, prin donarea voluntara de sange, va anunțam ca acum este momentul! Pentru cei interesați, va informam ca numarul donatorilor a scazut dramatic in ultima saptamana, de exemplu vineri la CTS Valcea s-au prezentat doar 3 donatori! In ritmul acesta, poate intelege oricine, curand nu va mai exista in stoc nici o punga de sange pentru pacientii din spitale. Depinde doar de dumneavoastra, dragi donatori, sa nu ajungem in aceasta situatie dramatica!… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

