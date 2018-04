Handbal masculin: Minaur invinge pe Poli Timisoara

Minaur s-a calificat in sferturile Ligii Nationale, dupa o victorie categorica impotriva Politehnicii Timisoara. Partida s-a terminat 31-23. Meciul a inceput cu un moment tensionat. Doi sarbi au fost la un pas de bataie in minutul 4, dar spiritele s-au calmat in cele din urma. Apararea lui Minaur si… [citeste mai departe]