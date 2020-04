În comunele doljene se dezinfectează cu clor In localitatile rurale din Dolj se dezinfecteaza cel mai mult cu clor. Primarii spun ca pana si clorul este greu de gasit, iar solutiile necesare dezinfectarii sunt un moft. Drept urmare, la sate dezinfectia s-a facut la primarie, la dispensar, la caminul cultural, la fantani si mai putin sau chiar deloc pe drumurile publice. Fiecare administratie locala si-a folosit angajatii proprii ca sa se ocupe de dezinfectia din localitate. Foarte putini primari au avut banii necesari sa incheie contract cu o firma specializata. Se merge pe principiul fiecare se descurca asa cum poate si cu ce are. In comuna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

