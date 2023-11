Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 368 din 16 noiembrie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 15 noiembrie 2023 Prescolarii sfatuiti de politistii buzoieni in cadrul Proiectului Regional Educational "Apelul de Urgenta 112". In ziua de 15 noiembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara,…

- In perioada 2-8 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au continuat activitațile informativ-preventive din unitațile de invațamant, desfașurand activitați la patru școli gimnaziale din Targoviște, Marcești, Valea Voievozilor și la Gradinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata…

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au fost alertați pentru a asigura paza antiincendiara in urma aterizarii forțate a unei aeronave. Cazul a fost inregistrat pe 22 octombrie pe aerodromul din preajma localitații Horaști, raionul Ialoveni, noteaza Noi.md. Apelul la Serviciul…

- O femeie in varsta de 58 de ani a fost transportata de urgența la Spitalul „Sfanta Treime”, in urma unui incendiu produs in seara zilei de marți, 10 octombrie, pe strada Independenței din sectorul Botanica al Capitalei. Alte 19 persoane, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, au…

- V. S. Centrul Mobil de instruire a populației pentru raspuns la situații de urgența a ajuns in trei școli din județul Prahova, in zilele de 19 și 20 septembrie: Școala Gimnaziala ”Constantin Stere” Bucov, Școala Gimnaziala ”Al. I. Cuza” Potigrafu și Școala Gimnaziala ”Sfinții Imparați” Balta Doamnei.…

- Liderii G20 s au reunit la New Delhi in conditiile in care acest an va fi probabil cel mai fierbinte din istorie, dar sperantele sunt slabe pentru a vedea grupul, divizat, punandu se de acord asupra unor actiuni ambitioase care sa permita rezolvarea crizei climatice.Presedintele brazilian Luiz Inacio…

- Astazi, 22 august 2023, in jurul orei 13:27, politistii Sectiei 2 Timisoara au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca intr un imobil de pe strada Atomului din municipiul Timisoara este posibil ca un barbat sa fie decedat. Astazi, 22 august 2023, in jurul orei 13:27, politistii…