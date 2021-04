Împrumut de 250 de milioane de euro pentru construirea noului spital regional în Iași Banca Europeana de Investitii (BEI) și Ministerul Finanțelor din Romania au incheiat astazi un acord de imprumut in valoare de 250 milioane de euro pentru construirea unui nou spital regional in Iasi. Noul imprumut acordat pe o perioada de 27 de ani reprezinta cel mai mare sprijin oferit pana acum de BEI pentru sistemul de sanatate din Romania. Acesta este un pas foarte important in direcția construirii cat mai rapide a Spitalului Regional de Urgența din Iași. De altfel, proiectul din orașul nostru este cel mai avansat din cele trei spitale de acest tip care vor fi ridicate in Romania, iar acest… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

