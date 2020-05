Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a anuntat vineri confiscarea unor companii si bunuri imobiliare in valoare de circa 150 de milioane de euro ale unui om de afaceri sicilian, Andrea Impastato, considerat un exponent al organizatiei mafiote Cosa Nostra si aliat in trecut al liderului mafiot Bernardo

- Un roman in varsta de 42 de ani, originar din Brașov, Marin Nicolae Neacșu, spun ziaristii italieni, a fost gasit mort pe un drum din Partinico, in Sicilia. Potrivit Blog Sicilia , Barbatul lucra ca muncitor la o ferma de vite și a fost descoperit cazut la pamant, fara viața. Peste corpul lui a trecut…

- Barbatul se numea Nicolae Marin Neacșu, avea 42 de ani și lucra ca cioban , la o ferma de animale dintr-o regiune agricola a Siciliei, potrivit rotalianul.com . Sambata seara, poliția a fost anunțata chiar de angajatorul brașoveanului, un barbat cu inițialele B.N. Acesta a declarat in fața autoritaților…

- Realizatorul tv de la Antena 3 Mircea Badea este acnhetat de Secția 6 Poliție din Capitala pentru o declarație facuta in emisiunea „Sinteza Zilei” din 4 iulie 2018, referitoare la protestul unor persoane in Piața Victoriei. Anchetatorii susțin, in documentele transmise site-ului antena3.ro, ca „numitul…

- Anchetatorii din Salaj lucreaza la un dosar pentru comunicare de informații false dupa ce o persoana a scris pe Facebook ca a aparut primul caz de coronavirus din județ, lucru neadevarat, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IPJ Salaj transmis, duminica, polițiștii s-au sesizat din…