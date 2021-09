Imagini video cu ultimul tigru de Tasmania, colorate pentru a înţelege mai bine specia dispărută O inregistrare video veche, alb-negru, cu un tigru de Tasmania a fost colorata pentru a infatisa mai bine aceasta specie disparuta cu multe decenii in urma, a anuntat marti agentia arhivelor australiene, relateaza AFP. Animalul din clasa Thylacinus cu alura de lup, supranumit tigru de Tasmania datorita blanii sale dungate, a trait in Australia si pe insula Noua Guinee inainte de a disparea, cu circa 85 de ani in urma. Doar aproximativ zece secvente video, alb-negru si fara sonor, exista in prezent cu acest animal salbatic, insumand trei minute de imagini. Arhiva nationala de filme si sunete… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

