Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal!

Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal, sambata seara, in emiratul Ras Al Khaimah Emiratele Arabe Unite , dupa o victorie dramatica in finala cu Kazahstanul, cu scorul de 12 11, la loviturile de departajare.Kazahii au condus cu 2 0 in timpul… [citeste mai departe]