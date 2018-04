Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Calarasi au ridicat peste 1.900 kilograme de tutun si doua instalatii artizanale, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Ialomita si in municipiul Bucuresti.La data de 7 martie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi,…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii in municipiul București la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie a.c.,…

- Polițiștii efectueaza, in aceasta dimineata, 22 percheziții in Dambovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscala și spalare a banilor. Polițiști din cadrul ...

- Politistii din Prahova si cei de la Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza cinci perchezitii, la aceasta ora, in Prahova si Ilfov, la persoane suspectate ca au sustras seifuri, case de bani si ATM-uri, de pe raza judetului respectiv, dar si din Brasov si Buzau Potrivit unor…

- Polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sprijiniți de jandarmi, efectueaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții pe raza județelor Prahova și Ilfov, persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri.

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…