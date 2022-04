IGPR Infotrafic: Judetul Timis- Valori ridicate de trafic pe autostrada A1 Deva-Nadlac

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 13, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, un TIR a ramas imobilizat pe prima banda a sensului de mers catre capitala. Circulatia rutiera se desfasoara pe banda nr.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca incepand de astazi, 18 aprilie, pana la data de 2 mai a.c., pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu Deva, pe tronsonul kilometric 272 700 de metri ndash; 272 850 de metri, in localitatea Saliste, judetul Sibiu, se efectueaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, kilometrul 426, pe sensul catre Nadlac, in apropierea localitatii Margina, judetul Timis, s a produs o coliziune fata spate in care au fost implicate sase autovehicule. In urma coliziunii, doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile.Potrivit Infotrafic, pe arterele rutiere principale, respectiv…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul kilometric 10 35 al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, intre Bucuresti si Fundulea, sunt semnalate conditii de ploaie, pe alocuri torentiala, existand riscul de acvaplanare. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, traficul rutier se desfasoara pe 1 fir, alternativ, pe DN 15C, la iesire din municipiul Piatra Neamt catre municipiul Targu Neamt, judetul Neamt, dupa ce remorca unui autocamion, ce era incarcata cu busteni,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Nadlac, la kilometrul 509, in zona localitatii Seceani, judetul Timis, soferul unui TIR care se deplasa catre Timisoara a pierdut controlul volanului si a lovit parapetul median.Acesta este incarcerat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat pe prima banda si pe cea de urgenta pe Autostrada A3 pe sensul Turda catre Gilau, la kilometrul 36, in zona localitatii Ciurila, judetul Cluj, dupa ce un autocamion s a rasturnat pe carosabil. Evenimentul…