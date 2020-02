Iaşi: Poliţiştii caută o minoră de 13 ani, dată dispărută de la domiciliu în urmă cu o săptămână Politistii ieseni cauta o minora in varsta de 13 ani din municipiul Iasi, care a plecat voluntar de la domiciliul bunicii in data de 7 februarie si nu a mai revenit.



"La data de 7 februarie a.c., politistii ieseni au fost sesizati cu privire la faptul ca, la aceeasi data, Florea Francesca-Elena, de 13 ani, din municipiul Iasi, a plecat de la domiciliul bunicii si nu a mai revenit. Semnalmentele minorei: inaltime 1,60 m., aproximativ 50 kg., ochi caprui, par saten, lung, peste umeri, fata ovala, fara semne particulare", informeaza un comunicat transmis sambata de catre reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

