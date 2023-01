Iarna lovește cumplit la Moscova, dar Europa nu va îngheța cum spera Putin Iarna iși arata fața cumplit la Moscova, dar Europa este ferita de ingheț, frig și vreme rea deocamdata, dand peste cap planurile lui Putin ca va ingheța in lipsa gazului rusesc. „ In noaptea de sambata spre duminica -24 – -26 grade, iar in regiune pana la -29 și chiar din locurile joase -30. Nici in timpul zilei nu trebuie sa va așteptați la caldura, pentru ca valorile maxime sunt -20 – -22 de grade, iar in regiune pana la -25 de grade de ingheț”, a spus Roman Vilfand, directorul Centrului Hidrometeorologic Rus, pentru agenția Interfax, transmite orange.ro . Iarna va lovi Moscova cu un frig cumplit,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recorduri de temperatura pe timp de iarna doborate in Europa. In ce an a fost cea mai calda luna ianuarie din ultimii 40 de ani Temperaturile din luna ianuarie au urcat la niveluri record istorice in mai multe țari din Europa, scrie BBC. Recordurile naționale au fost doborate in opt țari, iar cele regionale…

- Temperaturile pentru luna ianuarie au atins un maxim istoric in mai multe state din Europa: recordurile nationale au fost depasite in opt tari, iar recordurile regionale in alte trei, relateaza BBC. La Varsovia, in Polonia, s-au inregistrat duminica 18,9°C, in timp ce la Bilbao, in Spania, au fost 25,1C…

- Temperaturile pentru luna ianuarie au atins un maxim istoric in mai multe state din Europa: recordurile nationale au fost depasite in opt tari, iar recordurile regionale in alte trei, relateaza BBC. La Varsovia, in Polonia, s-au inregistrat duminica 18,9°C, in timp ce la Bilbao, in Spania, au fost 25,1C…

- Temperaturile pentru luna ianuarie au atins un maxim istoric in mai multe state din Europa: recordurile nationale au fost depasite in opt tari, iar recordurile regionale in alte trei, relateaza BBC. La Varsovia, in Polonia, s-au inregistrat duminica 18,9°C, in timp ce la Bilbao, in Spania, au fost 25,1C…

- Presedintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, a cerut accesul expertilor din țara sa la ‘toate datele’occidentalilor si de la locul exploziei rachetei care a cazut in Polonia.‘Vrem sa stabilim toate detaliile, fiecare fapt’, a spus el. ‘De aceea este necesar ca specialistii nostri sa participe la desfasurarea…

- Lionel Messi a declarat deja ca Cupa Mondiala din Qatar din 2022 va fi ultima sa șansa de a adauga inca o medalie la vitrina sa de trofee, de altfel completa și stralucitoare, noteaza CNN. In meciul cu Lorient, PSG a anunțat ca Messi va sta pe banca din cauza unei accidentari. „Leo Messi va ramane sub…

- Zeci de incendii de vegetație au facut ravagii in nordul Spaniei vineri (28 octombrie), dupa ce temperaturile neobișnuit de ridicate au atins 30 de grade Celsius in unele zone, cu o zi mai devreme, și au transformat vegetația in combustibil uscat, adaugand la ingrijorarile tot mai mari cu privire la…

- Premierul Italiei Giorgia Meloni a promis marți (25 octombrie) ca va trece cu bine țara prin una dintre cele mai grele perioade de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial și va continua sa sprijine Ucraina in conflictul cu Rusia. Meloni, prima femeie prim-ministru al Italiei, a declarat ca țara continua…