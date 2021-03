Stiri pe aceeasi tema

- Glasgow Rangers a prezentat un adevarat recital ofensiv împotriva celor de la Ross County, gazdele de pe "Ibrox" impundându-se cu 5-0 (prima liga de fotbal din Scoția, etapa XXV). Ianis Hagi a fost integralist la Rangers și a oferit o pasa de gol. Au marcat: Kent (6'),…

- "Intalnim un adversar cu evolutii foarte bune pe teren propiu. Noi am trait o mare dezamagire luni seara, dar am gasit cauzele evolutiei noastre a doua zi dupa meci cu prilejul testarii Covid, cand mai multi jucatori, dar si componenti ai staff-ului tehnic au iesit pozitiv. Asadar, sunt absente, dar…

- Azi gruparea suceveana Foresta Suceava va relua pregatirile pentru partea a doua a sezonului competițional 2020-2021 al Ligii a III-a de fotbal. La primul antrenament sunt așteptați și noii componenți ai lotului formației sucevene, sarbi Darko Terzic, mijlocaș defensiv in varsta de 22 de ani și David…

- Ripensia a strans randurile si s-a pregatit astazi pentru prima data in 2021. Reunirea ros-galbenilor a avut loc la Baza 2 a Politehnicii iar Cosmin Petruescu are sub observatie nu mai putin de sapte jucatori noi, dar nu se poate vorbi despre o certitudine la capitolul achizitii. „Suntem nerabatori,…

- Cinci jucatori ai echipei Manchester City sunt indisponibili pentru meciul din acest weekend cu Chelsea Londra, din Premier League, ei fiind testati pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro. Potrivit BBC, susnt in izolare Kyle Walker, Gabriel Jesus si inca trei jucatori. Citește și: VIDEO…

- Rangers, cu Ianis Hagi titular, va juca de la ora 20:00 pe terenul lui St. Johnstone, in etapa 19-a din prima liga din Scoția. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.ro. St. Johnstone – Rangers, liveSCORE de la 20:00 Echipe de start: St. Johnstone: Clark – Rooney, Gordon, McCart – McNamara, Bryson, Davidson,…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu Dinamo, scor 2-0, ca este bucuros ca antreneaza jucatori valorosi, care au aratat calitate si maturitate in confruntarea de la Bucuresti. “E meritul baietilor. Sunt trei victorii, toate cu doua goluri diferenta,…