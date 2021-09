Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia de stanga condusa de laburistul Jonas Gahr Store a castigat luni in Norvegia alegerile legislative dominate de soarta activitatilor petroliere din tara, potrivit unor proiectii publicate la inchiderea urnelor, relateaza AFP. O schimbare catre stanga ar alinia guvernul de la Oslo cu…

- Elena, iubita fotbalistului Ianis Hagi, pusa sub acuzare de politistii scoțieni dupa ce ar fi provocat un accident in care au fost implicate patru masini. O tanara a ajuns la spital, potrivit The Scottish Sun.Elena Tanase, in varsta de 22 de ani, conducea un automobil de lux Porsche, fara asigurare,…

- Rangers i-a fixat prețul lui Ianis Hagi, dupa ultimele prestații ale internaționalului roman. Fotbalistul roman a avut oferte concrete, de la Sevilla, Lazio și Galatasaray, insa scoțienii le-au refuzat pe toate. Primele doua formații au oferit cate 6 milioane de euro in schimbul lui Ianis Hagi, in timp…

- Ianis Hagi (22 de ani) este rezerva la Rangers in turul duelului din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, cu Malmo. 7 meciuri se joaca in aceasta seara in turul 3 preliminar al Ligii, toate putand fi urmarite live pe GSP.ro. Daca trece de Malmo, Rangers, campioana Scoției, va da peste Olympiacos…

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Livingston, in prima etapa a campionatului Scotiei, potrivit news.ro. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat…

- Mijlocasul echipei antrenate de Marinos Ouzounidis este foarte aproape de a parafa o intelegere cu o forta a Europei.In urma acestei mutari, Mihai Rotaru, patronul Craiovei, ar urma sa incaseze o suma fabuloasa.Pentru a vedea echipa la care poate ajunge Cicaldau, dar si suma de transfer, intrati pe…

- Ianis Hagi a ramas, deocamdata, la Rangers și se pregatește de un nou sezon. Actuala campioana a Scoției va debuta și in turul 3 al Champions League la inceputul lunii august. Cum UCL a devenit o ținta prioritara, Steven Gerrard se asigura ca lotul sau va fi chiar mai puternic decat anul trecut. Cu…

- In esenta, unele dintre principalele motive generatoare a situatiei din prezent se inscriu pe urmatoarele coordonate: variatia pretului inregistrat pe bursa zilnica de energie (conform Operatorului Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale (OPCOM) - Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU)) in anul 2021…