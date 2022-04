Inspectoratul Școlar Județean Ialomița a dat recent publicitații Raportul privind starea Invațamantului ialomițean, dupa incheierea primului semestru al acestui an școlar. Analizand rata de promovare a elevilor, in județul Ialomița exista unitați de invațamant unde acest procent se menține scazut, mai mic sau egal cu 60%. Reamintim ca, in perioada 2014-2020, oficialii Invațamantului ialomițean au inițiat proiecte cu finanțare europeana pentru a crește calitatea educației in școlile din județ și pentru a obține rezultate mai bune la Examenele Naționale. Instituția școlara a fost fie beneficiar…