Stiri pe aceeasi tema

- Husana Husi – Universitatea Cluj, duminica, 13.30 MECIUL ANULUI… Clasarea intre primele cinci locuri ale Ligii 3 si aducerea la Husi a unei echipe de Liga 1 in Cupa Romaniei au fost inca de la inceputul sezonului obiectivele Husanei. „Alb-albastrii” sunt pe locul 4 in Seria 1 a Ligii 3, iar in Cupa…

- Liga 3 S-A DECIS… Comisia de Disciplina si Etica a FRF a dat castig de cauza echipei Sporting Juniorul Vaslui. Echipa pregatita de Cornel Cracea a castigat la „masa verde”, scor 3-0, restanta cu Ceahlaul Piatra-Neamt din etapa a IX-a a Ligii 3. Nedisputat in etapa a IX-a a Ligii 3, dupa ce au fost Articolul…

- UN NOU INCEPUT… Arbitrul vasluian Cosmin Vitelaru va oficia in premiera la un meci de Liga 2. In varsta de 27 de ani, Vitelaru a fost delegat ca arbitru asistent la partida dintre Concordia Chiajna si Dunarea Calarasi, din etapa a XIII-a a Ligii 2, care se va disputa astazi, de la ora 11.00. Monitorizat…

- FOCAR… Partida dintre Ceahlaul Piatra-Neamț și Sporting Juniorul Vaslui, din ultima etapa a turului Ligii 3, a fost amanata, dupa ce au fost depistate 15 cazuri pozitive de coronavirus in lotul echipei de sub Pietricica. Clubul nemțean a anunțat FRF, partida dintre cele doua formații urmand sa se dispute…

- Ceahlaul Piatra Neamt – Husana Husi 3-0 (1-0) MODESTI… Husana Husi a pierdut meciul din deplasare cu Ceahlaul Piatra-Neamt, scor 0-3, contand pentru etapa a saptea a Ligii 3, la capatul unei prestatii modeste, baietii pregatiti de Florin Croitoru nereusind sa puna mari probleme nemtenilor. Cu exceptia…

- Husana Husi – Stiinta Miroslava 0-2 (0-1) PROBLEME… Husana Husi a suferit a doua infrangere din acest sezon al Ligii 3, scor 0-2 (0-1), in fata celor de la Stiinta Miroslava. Decimati de Covid-19, husenii nu au putut alinia cea mai buna formula de start. Printre cele mai importante absente numarandu-se…

- Liga 3 INVINSI… „Blestemul” cu Dante Botosani continua pentru „galben-verzi”! Sporting Juniorul Vaslui a inregistrat o infrangere amara in fata celor de la Dante Botosani, scor 1-2 (1-1), intr-un meci contand pentru etapa a cincea a Ligii 3. Vasluiul a jucat mai bine de 20 de minute cu un om in plus,…

- Husana Husi 1-0 Dante Botosani SUCCES… Husana Husi a debutat foarte bine in noua editie de campionat a Ligii 3. Trupa antrenata de Florin Croitoru s-a impus, la limita, scor 1-0, in fata nou-promovatei CS Dante Botosani. Singurul gol al partidei a fost marcat de Petre Agrigoroaei, in minutul 5 al…