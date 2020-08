Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 ani din orasul Geoagiu este cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce a fost reclamat ca ar fi "furat" o adolescenta de 15 ani dintr-un cartier locuit, in principal, cetateni de etnie roma, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit…

- Sapte persoane, cu varstele cuprinse intre 20 si 52 de ani, sunt cercetate de politistii din municipiul Vulcan dupa ce au fost prinse ca au furat, intr-o singura zi, 5.000 de kilograme de fier vechi de la Mina Paroseni, din Valea Jiului, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Sapte persoane, cu varstele cuprinse intre 20 si 52 de ani, sunt cercetate de politistii din municipiul Vulcan dupa ce au fost prinse ca au furat, intr-o singura zi, 5.000 de kilograme de fier vechi de la Mina Paroseni, din Valea Jiului, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din municipiul Botosani, este cercetat penal pentru contrabanda cu tigari, dupa ce politistii au descoperit, miercuri, in portbagajul masinii sale 350 de pachete de tigari cumparate dintr-un magazin de tip duty-free, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un baimarean de 31 de ani a fost retinut de politisti si este cercetat penal, dupa ce a inselat mai multi apicultori din judetele Alba si Hunedoara, prejudiciindu-i cu peste 230.000 de lei, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit sursei citate, in anul 2019, barbatul…

- Un tanar din Alba a fost retinut de politisti dupa ce a publicat pe internet un videoclip in care arata cum schingiuie o pisica, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au…

- In noaptea de 14/15.05.2020, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin spargerea geamului de la ușa de acces in interiorul unui magazin din municipiul Vulcan, de unde au sustras trei telefoane mobile. In urma activitatilor investigative,…

- Un barbat din Nereju, angajat al unei societati de exploatare a lemnului din zona, a decedat, joi, dupa ce a fost prins sub bradul pe care acesta il taia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Joi, la ora 11,45, am fost sesizati prin 112, de catre administratorul…