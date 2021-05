Deva, 13 mai /Agerpres/ - Doi barbati sunt cercetati de politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Hunedoara, fiind banuiti ca ar fi scrijelit mai multe insemne pe zidurile cetatilor Costesti-Blidaru si Costesti-Cetatuia, monumente UNESCO aflate in Muntii Orastiei, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Unul dintre suspecti a fost retinut, iar cel de-al doilea este cercetat in stare de libertate, cei doi fiind acuzati de distrugere si efectuarea unor lucrari care pot afecta siturile istorice. In acest dosar, politistii au efectuat, miercuri, patru perchezitii domiciliare…