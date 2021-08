Stiri pe aceeasi tema

- Dupa retragerea trupelor straine din Afganistan și asaltul talibanilor, care a culminat cu cucerirea capitalei Kabul și proclamarea Emiratului Islamic al Afganistanului, armamentul american care era destinat forțelor de securitate afgane susținute de occident a ajuns pe mina militanților talibani, informeaza…

- Președintele Joe Biden a susținut luni la Casa Alba primul sau discurs dupa caderea Afganistanului, afirmand ca misiunea Statelor Unite nu a fost niciodata de a construi o țara și ca iși apara ferm decizia de a retrage trupele americane. Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Presedintele american Joe Biden si prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi au incheiat luni un acord care prevede incheierea oficiala a misiunii de lupta a SUA in Irak pana la sfarsitul anului 2021, la mai bine de 18 ani dupa ce trupele americane au fost trimise in tara, transmite Reuters.…

- Iranul a calificat miercuri drept "absurd si lipsit de fundament" anuntul justitiei americane privind inculparea a patru "agenti de informatii iranieni" care ar fi planificat rapirea unei ziariste americane de origine iraniana din SUA, relateaza AFP si Reuters. "Aceasta noua afirmatie din…

- Cel putin 14 rachete au lovit miercuri o baza aeriana a Statelor Unite si a altor forte internationale, ranind doi oameni, a anuntat coalitia condusa de SUA, în timp ce fortele conduse de kurzi din Siria au spus ca au respins un atac cu drona într-o zona în care opereaza forte americane,…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, l-a sunat, marți, pe prim-ministrul etiopian Abiy Ahmed și i-a subliniat acestuia necesitatea unui armistițiu imediat și pe termen nedeterminat in regiunea Tigray, aflata in acest moment in mijlocul unui conflict cu guvernul federal, a transmis Departamentul…

- Femeile formeaza 60% din personalul Casei Albe numit de presedintele american Joe Biden, iar persoanele cu origini rasiale si etnice diverse reprezinta 44%, potrivit unui raport anual prezentat joi Congresului. Potrivit Casei Albe, raportul – care include numele, titulaturile si salariile tuturor celor…

- Operatorul britanic de telecomunicatii Vodafone a anuntat luni ca a selectat Samsung Electronics drept furnizor de echipamente pentru reteaua sa 5G din Marea Britanie, un contract care marcheaza debutul companiei sud-coreene pe piata de echipamente de telecomunicatii din Europa, transmite Reuters.…