HP a lansat laptopurile Spectre x360 16, Spectre x360 13.5 inch (modele convertibile) HP tocmai a anuntat varianta 2022 a produselor din gama Spectre x360, laptopuri convertibile 2 in 1 cu ecrane de 13.5 inch sau 16 inch. Produsele se numesc Spectre x360 16 (2022) si Spectre x360 13.5 (2022). HP Spectre x360 16 (2022) are un ecran de 16 inch cu rezolutie 3K (3072 x 1920 pixeli), cu panou IPS tactil cu luminozitate de pana la 400 nits. Are gama de culori 100% sRGB si exista si o varianta 4K+ OLED cu panou tactil si gama de culori DCI-P3 100%. La interior se afla un procesor Intel Core i7 Gen 12, alaturi de un GPU Intel Arc A370M. Varianta de baza are 16 GB RAM, iar modelul de top… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

