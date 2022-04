Hoţ, imobilizat de un poliţist aflat în timpul liber! Infractorul tocmai îl tâlhărise pe fiul omului legii Aflat in timpul liber, un polițist din cadrul Brigazii de Operațiuni Speciale Timișoara, a imobilizat un barbat de 26 de ani, care ii sustrasese borseta fiului sau de 17 ani. In fapt, in data de 22 aprilie, in jurul orei 18:40, pe strada Noua din Timișoara, un barbat a deposedat prin violența un minor de ... The post Hot, imobilizat de un politist aflat in timpul liber! Infractorul tocmai il talharise pe fiul omului legii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in timpul liber, un polițist din cadrul Brigazii de Operațiuni Speciale Timișoara, a imobilizat un barbat de 26 de ani, care ii sustrasese borseta fiului sau de 17 ani. In fapt, in data de 22 aprilie, in jurul orei 18:40, pe strada Noua din Timișoara, un barbat a deposedat prin violența un minor…

- Ieri, 19 aprilie, colegul nostru, agent sef principal de politie Valinte Radu, a intervenit pentru aplanarea unui conflict, pe raza municipiului Iasi. Radu, politist la investigatii criminale in cadrul Sectiei nr. 3 Politie Iasi, se afla in timpul liber, cand a observat un conducator auto care provoca…

- Aproape 200.000 de țigarete destinate vanzarii ilegale, depistate de un jandarm in timpul liber. Vineri, in jurul orei 18.00, un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, aflat in timpul liber, a depistat intr-un autovehicul parcat pe spațiul verde in zona Pieței Flavia, un barbat de…

- Caz complicat, rezolvat de politisti, care au adus la audieri un barbat banuit de mai multe infractiuni informatice. Joi, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Timiș, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Timiș, la un barbat banuit de savașirea infracțiunilor de fals informatic…

- 20 martie -Ziua internaționala a Fericirii „Fericirea nu este ceva gata facut. Ea vine din propriile tale acțiuni” Florin este polițist de 10 ani in zona in care aseara 7 cetațeni ucrainieni au fost nevoiți sa se opreasca din drumul lor spre Italia, din cauza unei defecțiuni la unul dintre autoturisme.…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, dupa ce a aruncat cu o solutie chimica spre un politist si un jandarm, provocandu-le arsuri oftalmologice, se arata intr-un comunicat de presa remis luni de Parchetul de pe langa Judecatoria Braila.…

- Un jandarm, aflat in timpul liber, a oprit agresarea unei femei. El a protejat victima și l-a imobilizat pe agresor pana la sosirea polițiștilor, noteaza mediafax. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți in zona Garii de Nord. Un ofițer din cadrul Jandarmeriei Capitalei, aflat…

- Un agent de Poliție din Alexandria a furat o mașina și a fugit apoi cu ea, iar cand a fost prins colegii lui au descoperit ca era și bea și drogat, relateaza portalul de știri locale ImpactNews24.