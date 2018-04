HOROSCOPUL LUNII MAI: Topul zodiilor care vor sărăci în luna lui Florar ZODIA VARSATOR. Nativul Varsator are obligația sa fie mai chibzuit, mai stapan pe deciziile sale, mai pregatit ca niciodata. Acest semn de aer nu are voie sa arunce cu banii in stanga și in dreapta in ultima luna de primavara și asta pentru ca ei nu se vor mai intoarce. Situația financiara va fi una destul de precara pana prin luna septembrie. ZODIA RAC. Racul pierde bani, dar caștiga dragoste. Va sta foarte bine la capitolul amoros și se va bucura de atenția persoanei iubite in luna mai. Chiar daca nu va mai avea suficient de mulți bani pentru capriciile sale, acest semn… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

