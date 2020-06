Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a anunțat ca astazi la amiaza, pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru evacuarea apei din subsolurile a doua blocuri ANL, din municipiul Vatra Dornei. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, apa s-a acumulat in…

- Peste 100 de case din patru localitati au fost inundate si trei persoane au ramas izolate din cauza apelor revarsate, in urma fenomenelor meteo vizate de Codul portocaliu de vreme severa emis pentru judetul Mures, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea".Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Harghita informeaza ca subsolurile a trei case de locuit și al unui bloc de locuințe au fost inundate. La fața locului au intervenit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Vlahița și un echipaj de pompieri, cu o autospeciala complexa de prima intervenție,…

- Un urs a intrat, in noaptea de luni spre marti, in gospodaria unui localnic din satul Forteni, unde a omorat trei oi, localnicii fiind avertizati printr-un mesaj RO-ALERT trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Un barbat s-a aruncat in fața trenului, in Timișoara. Accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, in jurul orei 16.41, intre stațiile Timisoara Est-Remetea Mare, la o trecere la nivel, prevazuta cu semnale acustice și luminoase au transmis reprezentanții CFR.Din declarațiile martorilor se pare ca persoana…

- Un barbat a sunat, la ora 2,22, la numarul de urgenta 112 pentru a anunta ca in gradina casei sale din satul Ulcani ar fi prezenti trei ursi, posibil ursoaica cu pui. Barbatul a spus ca in gradina se afla si adapostul pentru oi, ceea ce probabil a atras ursii. Polițiștii și jandarmii au intervenit,…

- Un incendiu puternic a cuprins, vineri seara, un grajd din satul Cobatesti, comuna Simonesti, in care se aflau aproximativ 100 de oi, pompierii reusind sa salveze majoritatea animalelor aflate in interior, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, la fata locului…

- Circulatia este blocata pe soseaua de centura din Bucuresti, dupa ce un TIR și 3 mașini s-au ciocnit. Patru persoane sunt ranite, din care doua sunt incarcerate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul...