Pirotehnistii au scos la suprafata, din depozitul subteran descoperit la Toplita, un numar 1.053 de grenade incendiare, provenind din Primul Razboi Mondial, care vor fi distruse in cursul zilei de joi. Seful Centrului Operational al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, col. Ovidiu Dudu, a declarat pentru AGERPRES ca misiunea de extragere a elementelor de munitie a fost finalizata, dupa ce pirotehnistii au verificat cu atentie zona. "Am finalizat operatiunea. Am scos 1.053 de grenade, care erau depozitate in mai multe lazi. Unele lazi erau intacte, altele deteriorate. Au lucrat,…