Haos total. Guvernul sabotează educația! Fara o alocare de fonduri substanțiala, școala nu poate incepe, atrag atenția sindicatele din Invațamant. Iar Guvernul nu a facut decat sa ia banii pentru majorarea salariilor profesorilor și sa-i mute la achiziționare de tablete, care nu rezolva niciuna dintre problemele inceperii școlii, susțin acestea. Sindicaliștii din Invațamant considera ca Guvernul a anulat majorarea salariilor […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

