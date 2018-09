Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti s-a calificat in turul al doilea al Cupei EHF, dupa ce a invins, duminica, pe teren propriu, formatia croata GRK Varazdin, cu scorul de 29-25 (14-11), si in mansa retur din primul tur al competitiei, potrivit News.ro.

- CSA Steaua Bucuresti a intrat in ritmul un joc la trei zile, iar duminica, de la 17:00, va infrunta echipa croata GRK Varazdin 1930 in turul 1 al Cupei EHF – mansa a doua. Formatia bucuresteana pleaca in avanjat inaintea returului, dupa victoria cu 26-25 in Croatia, in urma cu...

- Liga Nationala de handbal masculin debuteaza furtunos, miercuri, cu un mare derby, HC Dobrogea Sud Constanta – Dinamo Bucuresti (ora 17:30, TVR1), doua dintre marile favorite la titlu. Tot in prima etapa se va desfasura inca un meci tare, Dunarea Calarasi – Steaua Bucuresti,...

- CSA Steaua Bucuresti a facut un pas catre turul al doilea preliminar al Cupei EHF la handbal masculin, duminica, dupa ce a invins in deplasare formatia croata GRK Varazdin 1930, cu scorul de 26-25 (14-8), in prima mansa din primul tur preliminar. ''Ros-albastrii'' au castigat la limita,…

- Steaua Bucuresti a salvat ziua handbalului masculin, dupa ce a castigat cu 26-25 pe terenul echipei croate Varazdin, in turul 1 al Cupei EHF – mansa tur. Partida retur va avea loc peste o saptamana, la Chiajna. Ceva mai devreme, in aceeasi faza a competitiei, Potaissa Turda a fost...

- Handbalul porneste din plin cu toate motoarele in noul sezon, iar in acest weekend, pe langa meciurile din etapa 1 a Ligii Nationale la feminin, primele echipe din sectorul masculin isi vor face debutul in cupele europene. Steaua Bucuresti si Potaissa Turda vor juca duminica, in...

- HCM Ramnicu Valcea se va duela cu echipa invingatoare din meciul LC Bruhl Handball (Elvetia) - Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia), Magura Cisnadie va intalni pe invingatoarea din meciul dintre Slavia Praga (Cehia) si UHC Mullner Bau Stockerau (Austria), iar HC Zalau va evolua in compania formatiei…

- SCM Craiova, deținatoarea Cupei EHF, a primit dreptul de a se inscrie in preliminariile Ligii Campionilor. Campioana CSM București va fi in urna capilor de serie, in timp ce la masculin, Dinamo participa in competiția echipelor din "eșalonul doi". Federeația Europeana de Handbal a dat publicitații lista…