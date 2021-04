Haiti: Şapte membri ai clerului catolic răpiţi în apropierea capitalei Sapte membri ai clerului catolic, printre care doi francezi, au fost rapiti duminica in Haiti, a facut cunoscut purtatorul de cuvant al Conferintei episcopilor din aceasta tara saraca din Caraibe prada unei puternice insecuritati, noteaza AFP. Grupul, din care fac parte o calugarita si un preot francez, a fost rapit in cursul diminetii la Croix-des-Bouquets, in apropierea capitalei Port-au-Prince, in timp ce se indrepta spre instalarea unui nou preot, a explicat parintele Loudger Mazile. Rapitorii cer o rascumparare de un milion de dolari, a spus el. Politia suspecteaza ca o banda inarmata activa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

