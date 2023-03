Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca Statele Unite nu franeaza, ci continua sa accelereze pe calea rea, nicio garantie nu poate impiedica deraierea si va avea loc cu siguranta un conflict si o confruntare”, a amenintat noul ministru chinez de Externe Qin Gang. In prima sa conferinta de presa in noua functie, in marja Adunarii Nationale…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, va vizita Rusia. Cu doua zile inainte sa se implineasca un an de la invazia din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi și, cu aceasta ocazie, a confirmat ca se va intalni cu omologul sau Xi Jinping. Ce plan pun…

- John Sullivan, fostul ambasador al SUA in Rusia dinaintea declanșarii invadarii Ucrainei, a povestit pentru BBC cum este sa incerci sa negociezi cu Kremlinul și de ce președintele Vladimir Putin nu va renunța ușor in Ucraina. John Sullivan, fostul ambasador al SUA, a discutat cu oficialii ruși in incercarea…

- Președintele chinez Xi Jinping va vizita Moscova pentru a se intilni cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza The Wall Street Journal. Sursa publicației clarifica faptul ca Beijingul intenționeaza sa joace un „rol mai activ” in incheierea conflictului militar din Ucraina. Se observa ca vizita liderului…

- Președintele rus Vladimir Putin nu l-a avertizat pe președintele chinez Xi Jinping cu privire la inceperea unei operațiuni militare speciale (OMS) in Ucraina. Detaliile au devenit cunoscute ediției Financial Times. Dupa cum noteaza ziarul, liderul rus, in ajunul OMS, i-a spus omologului sau chinez ca…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- In timp ce președintele Ucrainei a efectuat o deplasare de urgența in SUA pentru a obține bani și armament suplimentar și de inalta tehnologie și precizie, Vladimir Putin anunța la Moscova ca razboiul era oricum inevitabil și de aceea e bine ca s-a intamplat mai devreme și le-a spus militarilor ca…