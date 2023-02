Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza ca au revenit atacurile cu link-uri malitioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe retelele social media."Vorbim despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcana cu textul "seamana cu tine", "apari in acest video"…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza ca au revenit atacurile cu link-uri malitioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe retelele social media."Vorbim despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcana cu textul "seamana cu tine", "apari in acest video"…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in privința unui nou atac informatic masiv facut de hackeri in Romania.Experții romani in securitate informatica avertizeaza in legatura cu atacurile masive declanșate de hackeri in Romania in aceasta perioada, prin SMS-uri…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a transmis luni, 16 ianuarie un avertisment cu privire la mail-uri sau sms-uri suspecte care pretind a fi transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Atacatorii cibernetici profita de perioada depunerii unor declaratii fiscale sau pentru…

- Datele-limita pentru plata taxelor sau depunerea unor declarații fiscale sunt folosite, mai nou, pe post de capcana de catre hackeri pentru a face rost de datele bancare și fiscale ale potențialelor victime. Atacatorii incearca mereu sa se foloseasca de context pentru a-și construi scenariile de atac,…

- "Atenție la e-mail-urile sau sms-urile primite in perioada urmatoare, care pretind a fi transmise de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF)!Atacatorii incearca mereu sa se foloseasca de context pentru a-și construi scenariile de atac, astfel incat sa obțina o rata de succes mai mare. De multe…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ) transmite, luni, un avertisment cu privire la mail-uri sau sms-uri malitioase care pretind a fi transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ( ANAF ). Atacatorii cibernetici profita de perioada depunerii unor declaratii fiscale sau pentru…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica transmite, luni, un avertisment cu privire la mail-uri sau sms-uri malitioase care pretind a fi transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Atacatorii cibernetici profita de perioada depunerii unor declaratii fiscale sau pentru plata taxelor.…